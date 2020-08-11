Ставрополь, , 09:36 — REGNUM В Ставропольском крае число новых выявленных случаев заражения коронавирусом не опускается ниже 100. Такая ситуация наблюдается уже на протяжении месяца. Наименьший суточный прирост пациентов с COVID-19 в крае был отмечен 14 июля, когда число заболевших выросло за день на 75 человек. С тех пор кривая графика, отражающего прирост новых случаев заражения коронавирусом, устремилась вверх.

«Мы ежедневно продолжаем тестирование на коронавирусную инфекцию, выявляем новые случаи заражения, оказываем медицинскую помощь заболевшим. Вместе с тем в отдельных случаях вирус оказывается сильнее. К сожалению, за прошедший день скончались три человека с подтвержденным диагнозом», — написал 11 августа на своей странице в соцсети Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По предоставленной им информации, на утро 11 августа в крае подтвержден коронавирус у еще 111 человек. Общее число заразившихся за все время достигло 9499 человек.

Число смертей от коронавирусной инфекции на Ставрополье составило 181. Вылечились за все время пандемии 6420 пациентов (+57 за последние сутки).

Напомним, Ставропольский край является в настоящее время единственным субъектом на Северном Кавказе, власти которого еще не видят возможности перехода ко второму этапу смягчения ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.