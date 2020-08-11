Тбилиси, , 09:38 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 14 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщили на специализированном сайте Stopcov.ge.

Всего на текущую дату в стране зафиксировано 1264 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. 44 пациента, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из медучреждений по выздоровлению. Теперь их 1054 или 83% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 6930 человек, в стационаре — 263.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Грузии выявили 25 носителей коронавируса за сутки, что является самым высоким показателем за лето. Это связано с обнаружением очага распространения SARS-CoV-2 в Местийском муниципалитете в крае Верхняя Сванетия. Вчера там был введен карантин.

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