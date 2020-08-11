Москва, , 09:34 — REGNUM Росфинмониторинг предложил включить проект «Прозрачный блокчейн» в федеральный проект «Искусственный интеллект». Об этом 11 августа сообщает РБК со ссылкой на письмо замминистру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину.

Федеральная служба предлагает разработать систему анализа операций с криптовалютой. Планируется, что система будет работать за счет искусственного интеллекта.

В письме отмечается, что протопи системы создан в Физическом институте им. Лебедева. Созданный инструмент опробован в сфере противодействия наркобизнесу. Реализация проекта «Прозрачный блокчейн» потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей

Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект «Искусственный интеллект».