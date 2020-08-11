Саратов, , 09:35 — REGNUM Саратовская область с 11 августа переходит на второй этап снятия коронавирусных ограничений. Решение об этом приняли в ходе очередного заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

Вице-губернатор области Александр Стрелюхин заявил, что регион переходит на второй этап, при этом режим самоизоляции для лиц старше 65 лет сохраняется. С 11 августа в регионе возобновляют деятельность аквапарки и бассейны. Также со вторника разрешено бронирование мест, прием и размещение граждан в санаторно-курортные учреждения. Чтобы не было эффекта домино, обязательным условием остается соблюдение масочного режима и социальной дистанции, добавил Стрелюхин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области, по рекомендации Роспотребнадзора, продлили режим самоизоляции для граждан из группы риска до 23 августа.

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