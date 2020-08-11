Тамбов, , 09:26 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Тамбовской области за минувшие сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 11 августа.

«25 новых случаев сегодня. Из них: 9 мужчин, 16 женщин. Возраст заболевших от 27 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 25 контактных с заболевшими», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6286 человек, из них 5412 выздоровели, скончались 37 пациентов. 235 человек продолжают лечение в стационарах, у 156 из них подтверждён диагноз «пневмония».