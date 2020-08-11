Самара, , 09:28 — REGNUM Новые правила работы детских садов начали действовать в Самарской области. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба области.

Отмечается, что в настоящий момент в регионе работают 3349 дежурных групп для 40 864 малышей. Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров давал поручение разработать новые правила работы детских дошкольных учреждений. Так, с 10 августа в регионе отменены разновозрастные группы. Поэтому дети посещают группы в соответствии со свои возрастом.

Сообщается, что прием в детские сады осуществляется при наличии справки с работы от одного из родителей.

Дмитрий Азаров поручил проработать вопрос о том, чтобы с 24 августа детские дошкольные учреждения региона возобновили работу в обычном режиме.

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