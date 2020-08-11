Москва, , 09:22 — REGNUM Зданию центра социального обслуживания (ЦСО) «Некрасовка» в Москве присвоили кадастровый номер. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Объект расположен на юго-востоке города по адресу: 1-ая Вольская улица, д. 9.

«Трёхэтажное здание общей площадью 3,3 тыс. квадратных метров рассчитано на 206 мест и приспособлено для передвижения маломобильных людей», — говорится в информации.

В центре планируется проведение социальных, оздоровительных, профилактических и педагогических мероприятий.