Москва, , 09:17 — REGNUM Единственным местом, где опасно использовать банковскую карту, остаётся интернет. Об этом заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников», — сказал он в интервью агентству «Прайм».

Сизов добавил, что такие сайты почти всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в интернете делает определение легитимности ресурса всё более сложной задачей.

Он уточнил, что для оплаты покупок в интернете лучше завести отдельную карту и держать на ней столько средств, сколько планируется потратить в этот день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД РФ сообщили, что в связи с распространением коронавируса и появлением различных выплат граждане всё чаще используют онлайн-ресурсы государственных органов. Вместе с этим растёт в интернете и активность мошенников.

Злоумышленники всеми способами пытаются заполучить реквизиты банковских карт граждан под предлогом выплат на фоне распространения COVID-2019, а также выдумывают не существующие мифические компенсации от государства, предлагают приобрести поддельные экспресс-тесты или препараты от коронавируса.

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