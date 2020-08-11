Владивосток, , 09:20 — REGNUM Власти Приморья и Роспотребнадзор намерены закрыть некоторые базы отдыха за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Административные комиссии проверили 248 объектов в Хасанском районе, Владивостокском и Находкинском городских округах. Выявлены нарушения в 198 из них. При этом есть такие, кто начал деятельность нелегально, без получения соответствующих разрешений.

«Некоторые приступили к работе фактически нелегально. Видимо, они надеялись, что у власти до них не дойдут руки. Но руки дошли», — отметили в правительстве.

Было составлено 165 актов осмотра на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и правил предоставления гостиничных услуг, а также 58 протоколов об административных нарушениях. Всего на 97 объектах выявлены нарушения разной степени. Так, отсутствовали результаты сдачи анализов на COVID-2019 у сотрудников 47 баз отдыха. 18 — работали без проведения обязательной классификации.

«В Роспотребнадзор Приморья направлена информация по 26 базам отдыха, которые допустили значительные нарушения. Деятельность тех, кто не устранит нарушения в ближайшее время, может быть приостановлена. Чтобы этого не произошло, необходимо владельцам исправить нарушения, ликвидировав их», — сказали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ежедневно фиксируется до 100 случаев заражения коронавирусом. Базы отдыха возобновили работу с 15 августа.

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