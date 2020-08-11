Сеул, , 09:15 — REGNUM Разработчики игры PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) в жанре «королевской битвы» назвали дату релиза обновления 8.2. Об этом 11 августа сообщил портал DSOGaming.

Компания PUBG объявила, что обновление появится на тестовом сервере 12 августа 2020 года. В частности, оно добавит в игру новый легкий пулемет MG3, гранаты Decory, новые функции и новую музыку в лобби (страница для подбора участников матча). Кроме того, в PlayerUnknown's Battlegrounds появятся переделанные «с нуля» модели винтовок M416, SKS и Kar98k.

Восьмой сезон в PUBG стартовал 22 июля 2020 года. С его запуском в игре появилась карта «Санок», добавившая в неё новые локации и места скрытых игровых ценностей.

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