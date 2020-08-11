Саратов, , 09:16 — REGNUM В Саратовской области по информации на 11 августа коронавирус подтвержден у 10 442 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 94 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 6401 человек, за сутки — 62 пациента. С момента начала наблюдения скончались 63 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди новых заболевших — восемь человек из числа контактных, в 86 случаях — заражение из неустановленных источников. Больше всего инфицированных в возрастной группе старше 60 лет — 42 человека, трое — несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 295 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,4 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 511 несовершеннолетних, среди них 32 ребенка в возрасте до 1-го года.

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