Москва, , 09:11 — REGNUM За минувшие сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции 1043 пациента. Об этом сообщила 11 августа вице-мэр Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1043 пациента», — сказала она.

По её словам, с начала распространения вируса московские врачи вылечили 191 598 человек.

Тем, кто поправил своё здоровье, предлагают сдать плазму крови.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 11 августа, за прошедшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом.

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