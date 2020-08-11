Москва, , 09:11 — REGNUM Роспотребнадзор приглашает жителей России присоединиться ко Всемирной недели ношения масок для борьбы с распространением коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Читайте также: Беглов заявил о новой культуре ношения масок и перчаток

Всем желающим предлагается опубликовать свои фото и видео в маске в социальных сетях. Все опубликованные фотографии Роспотребнадзор продублирует в своих аккаунтах в соцсетях.

В ведомстве напомнили, что маска должна как можно ближе прилегать к лицу. Всемирная неделя ношения масок стартовала 7 августа и продлится до 14 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре заявили, что граждане, игнорирующие требования о ношении масок, представляют угрозу безопасности и здоровью других лиц.

Читайте также: Роспотребнадзор: ношение маски в магазине не ущемляет права потребителя