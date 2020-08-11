Токио, , 09:05 — REGNUM Создатели ПК-версии игры Death Stranding выпустили обновление 1.02 объёмом 5,1 гигабайт. Об этом 11 августа сообщил портал DSOGaming.

Они сообщили, что патч исправляет ряд ошибок, а также повышает FPS (частота обновления экрана) при использовании функции Steam Input. Он также добавит в игру возможность назначать клавиши для взаимодействия с машиной и исправит ошибку, из-за которой Death Stranding «сбрасывала» пользовательские настройки управления.

Стоит отметить, что некоторые владельцы ПК, установившие патч, столкнулись с падением FPS. Кроме того, после его установки игра не позволяет использовать функцию FidelityFX (технология AMD, позволяющая получить лучшее качество без потери производительности) с технологией сглаживания FXAA.

Релиз ПК-версии Death Stranding состоялся 14 июля 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что английская версия романа по игре от писателя Кенджи Яно поступит в продажу 3 ноября 2020 года.

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