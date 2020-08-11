Сухум, , 09:08 — REGNUM Девять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 10 августа. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 55 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у девяти из них. — сообщили в штабе. — Семь человек были выписаны».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 36 пациентов с SARS-CoV-2. Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 143. Из них победили инфекцию 45, а три человека умерли.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Абхазию прибыла первая группа российских врачей. Они окажут помощь местным медикам в лечении пациентов.

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