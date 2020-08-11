Петрозаводск, , 09:14 — REGNUM В Карелии за последние сутки подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны из больниц 17 ранее заболевших пациентов. Об этом сообщил 11 августа глава республики Артур Парфенчиков.

Днем ранее в регионе было восемь новых случаев заражения и 14 выздоровевших.

Новые случаи инфекции за 10 августа выявлены в Петрозаводске (12), в Костомукше (3), по одному — в Олонце, в Кондопожском районе и в Кеми. Среди заразившихся — три ребенка. Общее количество фактов инфицирования за всё время пандемии в Карелии составляет 2602 случая. 1805 человек выздоровели и выписаны.

От коронавирусной инфекции в Карелии скончался 21 человек, за минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

«Смертность от коронавируса в Карелии — 3,4 на 100 тыс. населения. В среднем по России этот показатель в три раза выше (10,2 на 100 тысяч населения)», — отмечает глава республики.

В то же время за последние сутки скончался один пациент, у которого был диагностирован COVID-19, но причиной смерти, по данным медиков, стало соматическое заболевание. С начала пандемии в Карелии зарегистрировано 15 подобных случаев.

За сутки проведено 759 тестов на коронавирус, 847 человек находятся на карантине, в местах обсервации пациентов нет.

Продолжается госпитализация пациентов с внебольничной пневмонией без подтвержденного COVID-19.

Всего с 1 апреля 1069 человек госпитализированы, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки произошел один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла женщина 1923 г.р. с патологией сердечно-сосудистой системы, тест на коронавирус отрицательный.

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