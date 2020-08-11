Иркутск, , 09:14 — REGNUM В Иркутской области состоится первое заседание единого штаба по решению вопросов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности химических предприятий, в котором примет участие врио губернатора региона Игорь Кобзев. Об этом 11 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

На заседании будет обсуждаться ситуации вокруг предприятия «Усольехимпром», последствия деятельности которого обсуждались в ходе совещания по экологической ситуации в Иркутской области, проведенного 30 июля президентом России Владимиром Путиным.

Также сообщается, что в ОП России состоится круглый стол на тему «Устойчивое развитие г. Усолье-Сибирское: ключевые направления в ходе реализации комплексной программы по приведению территории в безопасное состояние».

При этом о необходимости создания условий для устойчивого социально-экономического развития города Усолье-Сибирское 30 июля на совещании также говорил президент Путин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент РФ Владимир Путин дал поручение восстановить разрушенную экологическую среду в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.