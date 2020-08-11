Новосибирск, , 08:53 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 11 августа, за прошедшие сутки выявлено 65 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выписаны 137 человек.

«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 60 лет, 62 года, 82 года, женщины в возрасте 42 года, 49 лет и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 292 человека», — уточняет оперштаб.

Всего в регионе зарегистрировано 10 334 случая заражения коронавирусом, 8 624 пациента выписаны с выздоровлением, в отделениях реанимации находятся 55 человек, на ИВЛ — семь пациентов.

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