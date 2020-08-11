Редвуд-Сити, США, , 08:51 — REGNUM Акционеры Electronic Arts проголосовали против предоставления руководителям компании дополнительных надбавок и бонусов. Об этом 11 августа сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что против предложенной стратегии проголосовали 68% владельцев акций. Согласно ей генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон должен получить в конце 2020 года премию в размере $21 млн, главный операционный и финансовый директор Блейк Йоргенсен — $19 млн, а главный директор студии Лаура Миле — $16 млн.

Стоит отметить, что решение собрания акционеров является рекомендательным и, таким образом, руководство Electronic Arts вполне может не согласиться с ним и утвердить стратегию выплат премий.

Напомним, ранее акционеры Activision Blizzard не смогли принять подобное решение, несмотря на критику, касающуюся разницы выплат рядовым сотрудникам компании и топ-менеджерам.

По имеющейся информации, общая сумма премий, которую глава Activision Blizzard Бобби Котик получил с 2016 года, составила $100 млн. При том, что некоторые сотрудники Blizzard Entertainment решили оказаться от посещения кафе компании из-за высоких цен.

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