Москва, , 08:50 — REGNUM В отделах ЗАГС Москвы в июле 2020 года зарегистрировали брак более 7,3 тыс. пар. Это на 23% меньше, чем в 2019 году, сообщается на портале мэра столицы.

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Около 700 торжественных регистраций брака состоялось на необычных площадках. Это более 20% от общего количества браков. Более 300 пар поженились в День семьи, любви и верности.

По словам исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, некоторые молодожены из-за пандемии коронавируса перенесли свадьбу на осень или на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москвы открыты 30 необычных площадок для регистрации брака, в том числе ипподром.

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