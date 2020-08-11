Хабаровск, , 08:49 — REGNUM Более 80 млн рублей выделено из резервного фонда Хабаровского края на дополнительные выплаты работникам домов престарелых и психоневрологических диспансеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В 16 соцучреждениях края продолжается работа персонала в условиях изоляции в связи с пандемией коронавируса. Медики пятый месяц работают сменами по 14 дней, всего заняты 600 человек.

Уже идёт восьмая смена. По ее окончанию персонал получит стимулирующие выплаты в размере от 32 до 40 тыс. рублей. Сумма зависит от должности работника и места нахождения учреждения. Дополнительно на эти цели ожидается из федерального бюджета 43 млн рублей, сказал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в переносе сроков регистрации российской вакцины от COVID-19, как того просили в Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, нет необходимости, заявила 10 августа заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.