Кемерово, , 08:47 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 11 августа, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Кемерово — 23, Новокузнецк — 16, Междуреченск — 16, Белово — 15, Анжеро-Судженск — восемь, Березовский — три, Беловский МР — три, Прокопьевск — два, Яйский МО — два, Киселевск — один, Мыски — один, Гурьевский МО — один, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Новокузнецкий МР — один», — говорится в оперативном сообщении. Уточняется, что две пациентки скончались — жительница Новокузнецка 1972 года рождения и жительница Междуреченска 1984 года рождения. За это же время 114 пациентов выздоровели.

Всего в регионе выявлено 4638 случаев заражения коронавирусом, 3163 человека выписаны, 32 скончались.