Москва, , 08:46 — REGNUM В Москве 11 августа ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда с северо-запада будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и более холодный воздух, что вернёт температурный фон в пределы климатической нормы», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, пройдёт кратковременный дождь. Воздух прогреется до 22 градусов тепла, в Подмосковье — до 23 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 10 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, погода, которая будет по своему характеру соответствовать сентябрьской, установится в середине текущей недели в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах.

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