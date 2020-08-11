Москва, , 08:40 — REGNUM В Росздравнадзоре ответили на призыв Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) отложить госрегистрацию вакцины от коронавируса до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.

«Несколько сотен добровольцев были привиты этой вакциной, серьёзных нежелательных реакций не было. Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», — цитирует РБК замглавы ведомства Валентину Косенко.

По ее словам, на пострегистрационной фазе исследований вакцины предполагается участие нескольких тысяч добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в АОКИ призвали отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

Отметим, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что регионы России получат 50% вакцин от гриппа до конца лета, остальная часть будет направлена в сентябре-октябре.

По его словам, отгрузка вакцины в дальние регионы России началась с 10 августа. В Роспотребнадзоре сообщили, что в Россию поступит четыре штамма вируса гриппа типов А и В.

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