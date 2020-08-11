Ханты-Мансийск, , 08:38 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 108 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Основные очаги заражения: Нижневартовск — 26 положительных тестов; Сургут — 21; Мегион — 14; Урай — 10.

Всего с начала пандемии в ХМАО на 11 августа зарегистрировано 17 994 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 15 484 человека, 141 пациент с COVID-19 скончался.

Коэффициент распространения инфекции в Югре на 11 августа составляет 0,77.

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