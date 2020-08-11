Грозный, , 08:37 — REGNUM Власти Чечни намерены увековечить память медработников, которые погибли во время исполнения своих обязанностей в ходе борьбы с коронавирусом. Информация об этом прозвучала в ходе заседания оперативного штаба 10 августа. Поручение проработать вопрос о способах выразить благодарность от всего народа Чечни погибшим врачам отдал глава республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что медики региона на высоком профессиональном уровне выполняют свой врачебный долг, и выразил им слова глубокой признательности за это.

«Я поручил минздраву проработать вопрос увековечения памяти восьми врачей, которые покинули нас в период пандемии», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».