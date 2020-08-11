Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Microsoft решила отказаться от стратегии проведения онлайн-трансляций Showcases 20/20. Об этом 11 августа сообщил портал Screen Rant.

По мнению издания, компания решила пойти на такой шаг после того, как две предыдущие трансляции не оправдали ожиданий геймеров. Microsoft отметила, что в будущем она планирует реализовывать более разнообразную стратегию. Ожидается, что в её рамках компания сосредоточится на отдельных анонсах.

Напомним, Microsoft впервые упомянула эту стратегию в мае 2020 года. Она сообщила, что ежемесячно будет выпускать новые видео, касающиеся игр будущей консоли Xbox Series X.

Читайте ранее в этом сюжете: Подписчики Xbox Game Pass смогут протестировать сервис Project xCloud