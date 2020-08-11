Самара, , 08:40 — REGNUM Взять на особый контроль вопрос оказания помощи детям, которые пострадали во время смертельного ДТП в Волжском районе Самарской области, поручил чиновникам профильных ведомств губернатор региона Дмитрий Азаров. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики области.

Азаров подчеркнул, что случилась трагедия, поэтому нужно держать ситуацию на контроле и помочь ребятишкам, которые после аварии остались без обоих родителей. Сейчас дети находятся в больнице.

По словам чиновников министерства социально-демографической и семейной политики региона, сотрудники департамента опеки и попечительства уже «отрабатывают по этому вопросу». Родственники детей получат материальную поддержку за счет средств городского бюджета. В настоящий момент решается вопрос о передаче несовершеннолетних под опеку их бабушке.

Ранее сообщалось о том, что 7 августа на автотрассе «Самара — Большая Черниговка» в Волжском районе столкнулись два легковых и один грузовой автомобили. В результате аварии, мужчина и женщина, которые ехали в легковом автомобиле Hyundai получили не совместимые с жизнью травмы, а их трое малолетних детей были доставлены в больницу.

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