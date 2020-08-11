Пекин, , 08:32 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 61 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 11 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

Также указывается, что в данное число входит 44 активных случаев и ещё 17 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом 13 активных случаев являются локальными, (все выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе) остальные 31 — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 84 712. Также сообщается, что за это же время в никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 79 284 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 100164.