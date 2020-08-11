Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:27 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 100 164, сообщили 11 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Выздоровели 73 702 человека, или 73,6% от общего числа заразившихся, скончались — 1269 пациентов. С 1 по 11 августа зарегистрировано 13 337 случаев пневмонии, 173 человека скончались.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения разработать план поэтапного снятия карантинных мер.
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