Петропавловск-Камчатский, , 08:27 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 11 августа проверил работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, который был построен весной для борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ходе осмотра медцентра главу военного ведомства сопровождал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

Как доложил министру начальник центра подполковник медицинской службы Денис Локтионов, многофункциональный медицинский центр на 60 койко-мест, который был построен в Петропавловске-Камчатском в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими и строительными нормами и правилами в рекордно короткие сроки — с 20 марта по 15 мая — «позволяет безопасно для медицинского персонала производить лечение больных с различными заболеваниями», военных и гражданских.

Проект учреждения был разработан специально для регионов с повышенной сейсмической активностью. Сотрудники медцентра перед началом работы прошли дополнительное обучение на специальных курсах в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе селекторного совещания с военными 15 мая заявил, что шестнадцать медицинских центров «от Калининграда до Камчатки» возведены в России за два месяца по линии Министерства обороны и укомплектованы всем необходимым.

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