Вашингтон, , 08:23 — REGNUM В течение последних нескольких месяцев из США на родину удалось вывезти свыше 6,3 тысячи граждан России. Об этом 11 августа сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит российское посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«За несколько месяцев напряженной работы нам удалось вывезти из США более 6,3 тыс. российских граждан», — заявил российский посол.

Также он рассказал, что сегодня состоялся 19-й вывозной рейс, на котором из Лос-Анджелеса в Россию вылетели 356 человек, включая 13 младенцев.

Кроме этого, Антонов поблагодарил сотрудников компании «Аэрофлот», профильных министерств и ведомств, а также волонтеров за помощь в организации вывозных рейсов и рассказал, что российское посольство готовит новый вывозной рейс, который намечен на 16 августа и должен вылететь из Нью-Йорка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проверку работы многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, который был построен в рекордно короткое время и предназначен в первую очередь для лечения пациентов с COVID-19, провел министр обороны России Сергей Шойгу.