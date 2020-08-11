Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Разработчики предстоящей игры Earthworm Jim 4 выложили в сеть первый трейлер. Ролик был опубликован 10 августу на YouTube-канале Intellivision.

Поклонникам серии показали первые 30 секунд игры, которая будет выпущена в 2021 году исключительно для будущей консоли Intellivision Amico. К сожалению, в трейлере геймерам не показали противников Джима и игровой процесс как таковой, они могут видеть лишь главного героя. Портал Comicbook отметил, что это вызвало недовольство в среде фанатов.

Напомним, первая версия игры Earthworm Jim была выпущена студией Shiny Entertainment в 1994 году. В качестве главного героя выступает червяк по имени Джим, одетый в роботизированный костюм.

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