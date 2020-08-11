Чебоксары, , 08:14 — REGNUM В Чувашии один из ключевых показателей для выхода на третий этап снятия ограничений хотят достичь за счёт жителей: в ЦРБ для всех желающих начнут проводить платные тесты на COVID-19. Тестирование будет проходить по графику, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

В ведомстве отмечают, что в центральных районных больницах определены дни забора материала для анализа на COVID-19. В районах тесты будут проводить по вторникам и четвергам по предварительной записи.

Отмечается, что тесты будут проводиться для всех желающих на платной основе, при этом их стоимость не раскрывается.

В министерстве здравоохранения ссылаются на врио главы Чувашии Олега Николаева, который предложил тестировать на COVID-19 всех желающих, за счёт чего «планируется достигнуть одного из показателей, необходимых для перехода на третий этап снятия ограничений, когда в регионе должны проводить не менее 110 исследований на 100 тыс. населения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии подтверждено 7072 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4379 человек, умерли 64 пациента с COVID-19.

Напомним, в Чувашии запущена программа реабилитации для тех, кто переболел COVID-19, и для граждан, имеющих тяжёлые хронические заболевания. Олег Николаев ранее предложил субсидировать часть затрат на реабилитацию из средств республиканского бюджета.

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