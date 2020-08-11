Набережные Челны, Татария, , 08:29 — REGNUM Прокурорская проверка организована в Набережных Челнах после сообщения в СМИ о незаконном увольнении педагога из средней общеобразовательной школы №24 с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства. Учителя приказом директора от 1 июня текущего года уволили в связи с прогулом. Произошло это в период дистанционного образования, связанного с коронавирусной инфекцией.

Как отмечает прокуратура, согласно приказу минобразования и науки РТ, учебный процесс в IV четверти был организован в дистанционном формате до 30 мая 2020 года. В связи с этим отсутствие педагога в здании школы не может быть основанием для увольнения по причине прогула. При этом факт ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей педагогом при дистанционном обучении не доказан. Помимо прочего, увольняемого работника не ознакомили с приказом под расписку, не выдали своевременно трудовую книжку и окончательный расчет.

Прокуратура внесла в адрес директора школы представление об устранении нарушений и привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Также вынесен протест на незаконный приказ об увольнении. Протест был отклонен, прокуратура направила иск в суд с требованием признать приказ об увольнении незаконным и восстановить педагога в должности. Иск находится на рассмотрении.

ИА REGNUM напоминает, уволенная из временного госпиталя «Ленэкспо» санитарка Александра Марченко подала иск в суд на своего бывшего работодателя, главного врача Госпиталя ветеранов войн Максима Кабанова. Женщина хочет добиться признать ее увольнение незаконным и получить компенсацию морального вреда.

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