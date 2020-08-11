Берлин, , 08:13 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Германии было выявлено 966 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 217 293.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались четыре пациента и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 9201.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 198 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Бавария (52 175 заразившихся), Северный Рейн-Вестфалия (51 946) и Баден-Вюртемберг (37 896).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 253868 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано с начала пандемии в Аргентине.