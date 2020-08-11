Приштина, , 08:41 — REGNUM С понедельника, 10 августа, тест на коронавирус в самопровозглашенном Косово можно пройти не только в «государственной» лаборатории молекулярной биологии, но и в частных клиниках. Всего с 7 августа в минздрав Косово поступило 123 заявки на проведение тестов.

В министерстве здравоохранения Косово сообщили, что лицензия на проведение тестов по рассмотрении 37 заявок была выдана 33 частным учреждениям. 31 из них будет проводить серологические тесты, а ещё две — молекулярные тесты ПЦР. Серологические тесты выявляют наличие в крови человека антител на коронавирус, в то время как ПЦР с определенной погрешностью помогают определить, является ли человек носителем коронавируса в данный момент.

До лицензирования частных клиник в Косово проводилось 400−500 тестов на коронавирус в день. Всего проведено 40,6 тысячи тестов на коронавирус.

Плата за проведение серологического теста доходит до 20 евро, в то время как тест ПЦР обойдется косоварам в 50 евро. В косовском Совете по защите прав и свобод человека такой уровень цен назвали недостижимо высоким для большинства жителей Косово, где уровень зарплат на негосударственных предприятиях и в лучшие годы находился на отметке 400−500 евро, а в условиях массовой безработицы (даже без пандемии) и незанятости женщин многие жители могут позволить себе только 200 евро расходов в месяц.

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