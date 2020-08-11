Москва, , 07:56 — REGNUM Начало учебного года в школах в вопросе порядка проведения уроков останется традиционным, однако изменится график работы образовательных учреждений. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Да, школы начнут работать по особому графику, отменены массовые мероприятия. Но главное то, что традиционные занятия останутся. В первый же учебный день пройдет Всероссийский урок, содержание которого будет важно и полезно для учащихся всех возрастов», — сказал Кравцов.

По его словам, Минпросвещения в ручном режиме контролирует подготовку к началу учебного года в школах: сами помещения будут продезинфицированы, температуру будут проверять на входе, а в первые недели обучения в каждой школе будет присутствовать медицинский работник.