Гонконг, Китай, , 07:50 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число заболевших в специальном административном районе (САР) Гонконг достигло 4148 за все время эпидемии, из которых 55 человек скончались и 2917 выздоровели.

В САР Макао выявлено 46 заболевших, все они уже выздоровели. На Тайване выявлено 447 случаев заболевания, включая семь смертельных. Из больниц было выписан 441 пациент.

На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено в общей сложности 84 712 случаев опасной инфекции, из которых 79 284 человека выздоровели, 4634 человека скончались.