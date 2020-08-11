Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Пользователи сервиса подписки Xbox Game Pass Ultimate смогут поучаствовать в бета-тестировании облачного игрового потокового сервиса Project xCloud. Об этом 11 августа сообщил портал Screen Rant.

Запуск бета-версии службы состоится сегодня, 11 августа 2020 года. Отмечается, что пользователи Xbox Game Pass Ultimate смогут скачать приложение для платформы Android в онлайн-магазине Google Play и попробовать запустить на своих устройствах какую-то часть из полного списка игр будущего сервиса.

Стоит отметить, что тестирование продлится до 11 сентября 2020 года, за четыре дня до полноценного запуска Project xCloud (платформа будет запущена 15 сентября 2020-го). На старте библиотека сервиса будет состоять из более чем 100 игр.

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