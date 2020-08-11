Пекин, , 07:42 — REGNUM За прошедшие сутки в столице Китая городе Пекине не выявлено ни одного подтвержденного случая COVID-19 или бессимптомного случая заражения новым коронавирусом, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

В городе также не выявлено ни одного нового подтверждённого бессимптомного или случая подозрения на COVID-19 среди прибывших в Пекин из-за рубежа. После того как кластер инфекции был выявлен в городе вокруг оптового рынка фермерской продукции «Синьфади» в июне, город запустил крупномасштабную кампанию тестирования.

С начала июля в городе не было зафиксировано ни одного локального случая передачи инфекции за исключением четырех случаев, связанных с инфекционным кластером, связанным с городом Далянь на северо-востоке Китая.