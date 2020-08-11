Сеул, , 07:53 — REGNUM Мобилизовать все ресурсы для скорейшего восстановления пострадавших от ливневых дождей районов страны призвал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Об этом он заявил 11 августа на заседании правительства.

По словам президента, сутью восстановительных работ является скорость. Для этого «необходимо использовать все доступные ресурсы, включая резервный фонд и фонды помощи при стихийных бедствиях».

Мун Чжэ Ин распорядился о продолжении работы государственных служащих в режиме повышенной готовности и потребовал не ослаблять бдительности до окончания в стране сезона дождей. Особенно учитывая то, что вода во многих водохранилищах и реках поднялась до предельного, критического уровня.

Президент предложил выработать комплекс среднесрочных и долгосрочных мер на случай стихийных бедствий, которые могут произойти в любое «неоднократно и непредсказуемо».

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 31 человек погиб, ещё 11 числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в Южной Корее. Были повреждены около 14 тыс. жилых и административных зданий, а также около 4,3 тыс. мостов и участков автомобильных дорог.