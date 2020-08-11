Москва, , 07:42 — REGNUM В 2020 году праздничные линейки в школах, приуроченные к 1 сентября, пройдут с соблюдением мер санитарной безопасности. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«1 сентября все готовятся к открытию школ, колледжей, детских садов, в школах пройдут традиционные линейки. Очень ждем, что дети снова сядут за парты. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора», — сказал Кравцов.

По его словам, сложившаяся в школах ситуация с переводом на дистанционное обучение помогла и детям, и родителям, и учителям осознать ценность традиционного формата образования.

Министр подчеркнул, что «дистанционка» рассматривается лишь как дополнение к традиционной форме образования.