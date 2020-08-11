Томск, , 07:40 — REGNUM В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Томске создадут аудиогид о героях войны, именами которых названы улицы города. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в мэрии Томска.

Также будут подготовлены печатные тематические материалы для распространения в вузах и школах.

Проект выполнят на средства второго конкурса президентских грантов 2020 года «Мы помним ваши имена». Сейчас ведется работа по отбору исторического материала.

Как сообщало ИА REGNUM, в 12 моногородах Кемеровской области разработали «Маршруты Победы» — интерактивные маршруты по памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной.

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