Чжэнчжоу, Китай, , 07:38 — REGNUM Министерство водных ресурсов Китая объявило IV уровень экстренного реагирования в связи с наводнениями в верхнем течении реки Хуанхэ, сообщает 11 августа агентство Cиньхуа.

По данным Комиссии защиты реки Хуанхэ при министерстве, пик наводнения был зафиксирован на гидрологической станции Таннайхай, расположенной в верхнем течении второй по протяженности реки Китая, в 7:06 по местному времени.

Приток воды составил 2500 кубометров в секунду в районе станции. Таким образом, данное наводнение стало уже четвертым на реке в этом году. Комиссия также поручила соответствующим департаментам усилить инспекцию вдоль реки и подготовиться к проведению эвакуационных работ.