Якутск, 11 августа 2020, 07:35 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 62 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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В Якутске выявлено 55 случаев, остальные — в Алданском, Булунском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Оленекском, Сунтарском районах.
На 11 августа зарегистрировано 6413 носителей коронавируса, выздоровели 5737 пациентов, скончались 59.
По информации минздрава, 42 человека находятся в тяжёлом состоянии, из них 11 — на аппаратах ИВЛ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за сутки выявили 87 новых носителей коронавируса.