Барнаул, , 07:11 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, решили открыть детские сады. Как сообщает официальный сайт региона, в соответствии с поправками, внесёнными губернатором Виктором Томенко в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», с 12 августа все детские сады Барнаула, кроме тех, где завершается ремонт, начинают работать в штатном режиме.

Туда могут пойти все дети, посещавшие их ранее. «Детские сады в Алтайском крае поэтапно заработают в течение недели», — пояснила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается достаточно напряжённой. Из общего количества пациентов 2390 человек больны внебольничной пневмонией (+197 за выходные дни), 3297 — ОРВИ (+32 за выходные дни). Тяжелобольных — 108 (+17 за выходные дни), подключены к аппаратам ИВЛ — 32 (минус один за выходные дни). Не обошлось без новых смертей.

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