Оренбург, , 07:04 — REGNUM В Оренбуржье скончался главный врач Центра гигиены и эпидемиологии региона Владимир Коновалов. Ему было 58 лет, сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.

Медик умер 9 августа. Причина произошедшего не названа.

Коновалов окончил Пермский государственный медицинский институт. А в 1985 году начал работать в медицине. Он прошёл путь от санитарного врача отделения коммунальной гигиены санэпидемстанции города Орска, а в 1990 году участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Армении.