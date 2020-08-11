Пекин, , 06:16 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила жёлтый уровень погодной опасности в связи с ливнями в нескольких провинциях Китая на ближайшие сутки, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

С 8:00 по местному времени 11 августа по 8:00 следующих суток проливные дожди и ураганы ожидаются на обширных территориях провинций Ганьсу, Фуцзянь, на Тайване, во Внутренней Монголии, в Нинся-Хуэйском автономном районе и в Сычуаньской впадине, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

По прогнозам, в некоторых районах возможно более 80 мм осадков в час, сопровождаемые мощными ветрами и грозами. Центр предупреждает, что в некоторых районах провинции Фуцзянь и Сычуаньской впадины ожидаются затяжные ливни.