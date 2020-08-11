Абакан, , 06:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 11 августа в правительстве республики.

Выздоровели 24 пациента с COVID-19. Общее число выздоровевших — 2706.

Всего в Хакасии по состоянию на 11 августа коронавирус выявлен у 3052 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за весь период скончались 33 пациента с коронавирусом.

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